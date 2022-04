È fissato sull affusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fissato sull affusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANNONE

Significato/Curiosita : E fissato sull affusto

Da campagna l'affusto costruito e proposto dal generale francese déport. tale affusto prese il nome di affusto per cannone da 75 m. 1911. è a grandi settori...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cannone (disambigua). per cannone si intende una bocca da fuoco che spara a tiro diretto (nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con fissato; sull; affusto; Non la cambia il fissato ; È fissato all alberatura; Un artistico drappo fissato alla parete; Drappo fissato al muro; Un anno... sull a torta; Si nota sull a pelle; Un proverbio sull e minestre: se non è __ bagnato; La regione balcanica sull Adriatico con Curzola; Un pezzo con l'affusto ; Cerca nelle Definizioni