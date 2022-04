Effettua la lettura di Dvd e Blu-ray - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettua la lettura di Dvd e Blu-ray. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosita : Effettua la lettura di dvd e blu-ray

Come dvd-a), dad (digital audio disc, che utilizza le tracce audio stereo pcm di un normale dvd), dualdisc (utilizzando il dvd-audio layer), o blu-ray (profilo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi laser (disambigua). il laser (acronimo dell'inglese «light amplification by stimulated emission... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

