Si dice per rincuorare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per rincuorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SU

Significato/Curiosita : Si dice per rincuorare

Un'ambulanza, e, credendo che avesse tentato il suicidio e volendolo rincuorare, gli dice di non tenere affatto a sonia e di avergli fatto solo un amichevole...

Statunitense su – codice vettore iata di aeroflot su – codice fips 10-4 del sudan su – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua sondanese su – vecchio codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

