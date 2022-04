Chi li ottiene è autorizzato... a non fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi li ottiene è autorizzato... a non fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESONERI

Significato/Curiosita : Chi li ottiene e autorizzato... a non fare

Decisamente più ristretto, è l'utilizzo non autorizzato di una rete di computer a diffusione locale (lan); questa pratica è facilitata dalla diffusione...

Allenatori avvicendati in 32 anni di calcio. proprio nell'ambito degli esoneri, zamparini è detentore di alcuni primati: è stato infatti l'unico presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con ottiene; autorizzato; fare; Fabbrica in cui si ottiene un prodotto finito; Chi l ottiene , cambia sede; Si ottiene mischiando giallo e rosso; L acquavite che si ottiene dalle mele; Venditore non autorizzato dalla legge; Si rilascia all'autorizzato ; Si rilascia a chi è autorizzato ; Chi ha autorizzato il trapianto dei propri organi; Ha bisogno di polli per fare il pieno; Permette di fotografare soggetti molto distanti; Così rilevanti da fare storia; fare una critica su un opera d arte o su un evento; Cerca nelle Definizioni