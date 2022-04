Caratterizza le armi da fuoco che possono sparare più colpi di seguito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza le armi da fuoco che possono sparare più colpi di seguito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AUTOMATICITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza le armi da fuoco che possono sparare piu colpi di seguito

Subito da "u' lepre", fu organizzato il tentato omicidio di mimmo falco, colpito in via della repubblica, a foggia, da colpi d’arma da fuoco a gola,...

Assicurazione, però, il dipendente ha accesso alla tutela (principio della automaticità delle prestazioni). il pagamento del premio esonera in genere dalla responsabilità...

