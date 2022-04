Si ammira ad Atene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ammira ad Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARTENONE

Significato/Curiosita : Si ammira ad atene

Come ammissione di colpa o racconto, ma come preghiera di un'anima che ammira l'azione di dio nel proprio interno. le retractationes ("ritrattazioni")...

Nashville, vedi partenone (nashville). coordinate: 37°58'17.5n 23°43'35.76e / 37.971527°n 23.726601°e37.971527; 23.726601 il partenone (in greco antico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con ammira; atene; La comanda un ammira glio; Rapiti in ammira zione; ammira glio ateniese vincitore degli Spartani a Cnido; È usato per indicare, enfaticamente, rispetto e ammira zione; Il processo di formazione delle catene montuose; Tempio ionico dell Acropoli di atene ; Guida l atene o; Organo che affianca il rettore nel governo dell atene o; Cerca nelle Definizioni