La definizione e la soluzione di: Vento le cui raffiche spirano da Sud-Ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIBECCIO

Significato/Curiosita : Vento le cui raffiche spirano da sud-ovest

spirano nelle fasce equatoriali dove, per effetto del riscaldamento, si formano masse ascendenti di aria calda e umida. i venti occidentali spirano tra... nelle fasce equatoriali dove, per effetto del riscaldamento, si formano masse ascendenti di aria calda e umida. i venti occidentalitra... Il libeccio è un vento che spira da Sud-ovest, anche detto garbino sul litorale delle regioni italiane di Veneto (Garbin), Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, o africo in ambito letterario, tanti sono i termini che vengono dati al vento che nella sua lunga corsa interessa tutto il bacino centro-occidentale del Mar Mediterraneo. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

