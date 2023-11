La definizione e la soluzione di: Vaso sferico in vetro trasparente per pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOCCIA

Significato/Curiosita : Vaso sferico in vetro trasparente per pesci

Francesco Boccia (Bisceglie, 18 marzo 1968) è un politico ed economista italiano, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

