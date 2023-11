La definizione e la soluzione di: Termine abbreviato per serie TV divertente ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SITCOM

Significato/Curiosita : Termine abbreviato per serie tv divertente ing

La sitcom (contrazione di situation comedy, lett. "commedia di situazione") è un genere di commedia incentrato su un insieme di personaggi che vivono scene di vita quotidiana solitamente all'interno di una o poche ambientazioni. Le sitcom hanno avuto origine in radio, ma col tempo la televisione è diventata la forma preferita per questo genere. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

