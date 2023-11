La definizione e la soluzione di: Sottile pannello di vetro, ferro o ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LASTRA

Significato/Curiosita : Sottile pannello di vetro ferro o ghiaccio

Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque... Ilè un materiale ottenuto tramite la solidificazioneun liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque... Lastra a Signa è un comune italiano di 19 645 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana, conosciuto come Lastra a Gangalandi fino al 1821. Il territorio del comune ha una superficie di circa 43,06 km², con una parte più bassa sviluppatasi lungo il fiume Arno e una parte alta che presenta la massima elevazione nel colle San Romolo (286 m s.l.m.). La chiesa più importante è la storica pieve di San Martino a Gangalandi, situata nella frazione di Ponte a Signa, nucleo originario del Comune di Gangalandi. È chiamata città della pietra per la grande presenza nel passato di cave di pietra arenaria del tipo serena e città della musica per essere stata, fra l'altro, residenza di Enrico Caruso a Villa Caruso di Bellosguardo, ora sede del Museo Enrico Caruso. Porta inoltre il titolo di "città dello Zafferano Italiano". Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

