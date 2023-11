La definizione e la soluzione di: Rivincita atta a ripagare chi ha subito un torto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIVALSA

Significato/Curiosita : Rivincita atta a ripagare chi ha subito un torto

Rivalsa – diritto dell'assicuratore

– diritto dell'assicuratore Rivalsa – racconto di James Joyce Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

