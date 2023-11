La ritrattazione di un affermazione

Delle mieperché sono state fatte sottopressione dello stress, dello shock, eestremo esaurimento»; questapoche ore...

HIP 13044 b è un ipotetico pianeta extrasolare che orbita attorno alla stella HIP 13044, visibile nella costellazione della Fornace a circa 2000 anni luce dalla Terra. Il pianeta ha la peculiarità di orbitare attorno ad una stella originaria di una galassia differente dalla Via Lattea: si tratterebbe di una galassia nana inglobata dalla nostra circa 6–9 miliardi di anni or sono, i cui resti costituiscono quella che oggi è nota come corrente di Helmi.