Razza bovina originaria del centro Italia - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CHIANINA

Significato/Curiosita : Razza bovina originaria del centro italia

Simmental è una razza bovina originaria delle valli del fiume simme, nell'oberland bernese nel canton berna in svizzera. la sua area di allevamento è...

Razza chianina entra comunque come parte integrante delle tradizioni di molti comuni della val di chiana e della toscana. una vitella chianina viene data... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

