La definizione e la soluzione di: Quello di Maastricht fu firmato da 12 paesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRATTATO

Significato/Curiosita : Quello di maastricht fu firmato da 12 paesi

Trattato di maastricht, o trattato sull'unione europea (tue), è uno dei trattati dell'unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a maastricht nei paesi bassi... Trattato internazionale – accordo di diritto internazionale tra due o più Stati

– accordo di diritto internazionale tra due o più Stati Trattato – esposizione sistematica delle conoscenze di base per un dato campo del sapere Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «trattato» Trattato, o trattato sull'unione europea (tue), è uno dei trattati dell'unione europea,il 7 febbraio 1992 aneibassi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

