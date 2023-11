Può essere trilama o elettrico

Un rasoio è uno strumento a lama utilizzato principalmente nella rimozione dei peli del viso o del corpo attraverso l'atto della rasatura. I rasoi possono essere di diversi tipi: a mano libera, di sicurezza, usa e getta o elettrici. Oltre che per i peli i rasoi possono essere utilizzati anche per rasare i capelli o per modellarne la distribuzione sul capo, eventualmente con l'uso di modelli specifici per questo scopo.