La definizione e la soluzione di: La provincia storica della Francia con Arras. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARTOIS

Significato/Curiosita : La provincia storica della francia con arras

Disambiguazione – se stai cercando la provincia storica, vedi piccardia (provincia). la piccardia (o picardia, in francese e piccardo picardie) era una... Disambiguazione – se stai cercando, vedi piccardia ().piccardia (o picardia, in francese e piccardo picardie) era una... L'Artois (/a'twa/) era una delle antiche province francesi, corrispondendo alla gran parte dell'attuale dipartimento del Passo di Calais, con un'area di circa 4000 km² e una popolazione di circa un milione di persone. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

