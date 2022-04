Pneumatico che non ha abbastanza aria all interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pneumatico che non ha abbastanza aria all interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SGONFIO

Significato/Curiosita : Pneumatico che non ha abbastanza aria all interno

Per armi ad aria compressa (dette anche "armi pneumatiche") si intendono le armi da lancio che sparano proiettili propulsi da aria compressa o gas compresso...

Antonio giovinazzi, ma la sua sosta è lunga in quanto uno degli pneumatici è sgonfio, costringendo l'alfa romeo racing a sostituire tutto il treno di gomme... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con pneumatico; abbastanza; aria; interno; Gomma, pneumatico ; Può sostituire uno pneumatico forato o danneggiato; Un tipo di pneumatico ; Un grosso pneumatico ; Perde le elezioni non avendo abbastanza voti; Chi non ha abbastanza ferro nel sangue; Lo dice chi ne ha abbastanza ; Lo è chi non mangia abbastanza ; Razza bovina originaria del centro Italia; aria greve; Una nazione rastafaria na; Roccia sedimentaria composta da piccoli granelli; Le parti commestibili all interno dei gusci di noce; Il soffitto interno della bocca; Tipico cortile interno dell architettura spagnola; Così era detto lo strato interno del globo terrestre;