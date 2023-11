La definizione e la soluzione di: Personaggio della Disney metà donna e metà pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SIRENETTA

Significato/Curiosita : Personaggio della disney meta donna e meta pesce

Ariel è un personaggio immaginario e la protagonista femminile nel 28° film d'animazione della walt disney pictures la sirenetta (1989). ariel è doppiata... Arielunimmaginariola protagonista femminile nel 28° film d'animazionewaltpictures la sirenetta (1989). arieldoppiata... La sirenetta (titolo originale in danese: Den lille Havfrue) è una fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1837 nella sua raccolta di fiabe. Divenuta particolarmente popolare, soprattutto in Danimarca dove tra i monumenti principali di Copenaghen vi è una statua dedicata alla protagonista, la storia della Sirenetta ha anche ispirato diverse opere cinematografiche, musicali e teatrali tra cui gli omonimi film d'animazione del 1989 e il live action del 2023. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Personaggio della Disney metà donna e metà pesce : personaggio; disney; metà; donna; metà; pesce; Il creatore del personaggio di Arsenio Lupin; Un personaggio delle fiabe; Un personaggio dei Promessi sposi; personaggio dei fumetti di colore blu; personaggio dell Orlando furioso; Un personaggio noto ai nostri lettori; e il vagabondo disney ; L avaro nababbo fra i personaggi di Walt disney ; Li disegnava disney ; Un film disney del 1985: e la pentola magica; Uno scoiattolo della disney ; Li animava disney ; Stanno a metà braccio; A metà strada; La seconda metà del guscio; La metà di tuoi; La metà esatta di two; A metà maggio; Nome ebraico di donna ; Un nome bifronte di donna ; Camicette da donna ; Come lo stato di una donna in attesa; Una camicetta da donna ; La Sibilla di Una donna ; Stanno a metà braccio; A metà strada; La seconda metà del guscio; La metà di tuoi; La metà esatta di two; A metà maggio; Viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Il pesce che fornisce il caviale; Un grande pesce di mare ottimo al forno; Un pesce ottimo al forno; È mista nel ristorante di pesce ; È mista nel menu del ristorante di pesce ;

Cerca altre Definizioni