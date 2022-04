Permette di filtrare sabbia o farina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di filtrare sabbia o farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SETACCIO

Significato/Curiosita : Permette di filtrare sabbia o farina

Costruire sulla roccia / sulla sabbia costruire sulla sabbia significa «costruire su presupposti deboli, su qualcosa di incerto e cedevole». nel vangelo...

Inossidabile e nylon. ^ setaccio, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ setaccio, su dizionari.corriere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con permette; filtrare; sabbia; farina; Quello di Mary Poppins le permette di volare; permette di ascoltare musica in macchina; permette la partenza lanciata dei trottatori; Giustificazione che permette di essere perdonati; Arnesi per filtrare liquidi; Lasciano filtrare poco; Si usa per filtrare una minestra; Lasciano filtrare la luce; Badilata di terra o di sabbia ; Le... onde dei mari di sabbia ; L orologio a sabbia ; Calce e sabbia ; Separa la farina dalla crusca; Lo sono le sostanze come la farina di grano; Chi ci va, s infarina ; Frittelle di farina di ceci della cucina siciliana; Cerca nelle Definizioni