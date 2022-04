Si percorrono a fatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si percorrono a fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERTE

Significato/Curiosita : Si percorrono a fatica

Greche ofis, serpente, e lithos, roccia), a causa della presenza di striature verdastre e violacee che la percorrono. le ofioliti sono frammenti di antica...

Bassa) col dei pez (ancora presente) le erte (ancora presente:oggi divisa in due tronchi, erte alte ed erte basse) brigata cadore 1 (oggi solo per sci... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con percorrono; fatica; Li percorrono ; percorrono i mari; Lo percorrono i bastimenti; percorrono a tappe lo Stivale; Giova a chi è affatica to per lo studio; Si affronta a fatica ; È usato per indicare, enfatica mente, rispetto e ammirazione; fatica re per raggiungere un obiettivo; Cerca nelle Definizioni