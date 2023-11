La definizione e la soluzione di: Ha vinto 7 volte la Coppa dei Campioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MILAN

Significato/Curiosita : Ha vinto 7 volte la coppa dei campioni

Stai cercando la competizione di rugby a 7, vedi coppa del mondo di rugby a 7. la coppa del mondo di rugby (in inglese rugby world cup) è la massima competizione... Stai cercandocompetizione di rugby a, vedidel mondo di rugby adel mondo di rugby (in inglese rugby world cup) èmassima competizione... L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

