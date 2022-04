Uno che diffondeva la peste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che diffondeva la peste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UNTORE

Significato/Curiosita : Uno che diffondeva la peste

O proveniente da sottoterra, che ebdendosi diffondeva il morbo. i consigli o regimi contro la peste, opere mediche che mostravano come difendersi dal...

untore era un termine utilizzato nel cinquecento e nel seicento per indicare chi si riteneva diffondesse volontariamente il morbo della peste spalmando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

