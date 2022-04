Si uniscono per fare il perigonio in alcuni fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si uniscono per fare il perigonio in alcuni fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEPALI

Significato/Curiosita : Si uniscono per fare il perigonio in alcuni fiori

Angiosperme si ricorre al nome di tepali per indicare antofilli non distinguibili in sepali e petali. l'insieme dei tepali prende il nome di perigonio, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

