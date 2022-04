Terra usata dagli artisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terra usata dagli artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OCRA

Significato/Curiosita : Terra usata dagli artisti

Vedi abelmoschus esculentus. ocra è un colore dalle tonalità che variano dal giallo-oro al marrone chiaro. la parola ocra deriva dal greco ochrós... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con terra; usata; dagli; artisti; Suonano un piccolo strumento di terra cotta; Il re d Inghilterra detto Cuor di Leone; Cadere a terra perdendo i sensi; La usa lo sterra tore; La paralisi... causata da mancanza di elettricità; Così è detta la carta d alluminio usata in cucina; Placca usata per la cottura in forno; Miscela di idrocarburi usata per fare candele; Difende dagli straripamenti; Si premia con una medagli a; Una varietà botanica prodotta dagli agronomi; Fregiare con medagli e; La corrente artisti ca di Tzara... in breve; I foglietti giapponesi artisti camente ripiegati; Movimento artisti co di Frida Kahlo: __ magico; Protettori di artisti ... come Lorenzo dÈ Medici; Cerca nelle Definizioni