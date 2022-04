Sta sulla riva ad aspettare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta sulla riva ad aspettare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PESCATORE

Significato/Curiosita : Sta sulla riva ad aspettare

Afferma di non voler morire rimanendo ad aspettare inutilmente i soccorsi, e decide di tentare di nuotare fino alla riva per cercare aiuto (presumibilmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il pescatore (disambigua). il pescatore è una canzone scritta da fabrizio de andré con la musica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con sulla; riva; aspettare; Il dio egizio con un disco sulla lesta; Il disonesto la fa sulla spesa; Salpò sulla nave Argo; Si spalma sulla pelle; Arriva a giugno e se ne va a settembre; I soldati che facevano gridare Arriva no i nostri; Il tubetto priva to di tutto; Tubazione in deriva zione; La virtù di chi sa aspettare ; Trova opportuno aspettare il maturare degli eventi; aspettare a sinistra; Farsi aspettare ; Cerca nelle Definizioni