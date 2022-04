Spazza via il vecchiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spazza via il vecchiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : AMMODERNAMENTO

Significato/Curiosita : Spazza via il vecchiume

Lavori di ammodernamento con aumento consistente di costi e tempistiche, creando notevoli disagi al territorio interessato. l'ammodernamento non è consistito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con spazza; vecchiume; Un fucile che spazza via; Lo spazza ... chi si abbuffa; La città che è spazza ta dalla bora; La mèta dei camion della spazza tura; Rifatto eliminando il vecchiume ; Cerca nelle Definizioni