La definizione e la soluzione di: Un sistema primitivo per comunicare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAMTAM

Possono comunicare tra loro rispettando norme che sono dette protocolli di rete. l'aderenza ai protocolli garantisce che due macchine possano comunicare correttamente... Possonotra loro rispettando norme che sono dette protocolli di rete. l'aderenza ai protocolli garantisce che due macchine possanocorrettamente... Temple e Tamtam ( Fusen shojo Tenpuru-chan, Fusen shojo Temple-chan, lett. "Temple-chan la ragazza della mongolfiera") è una serie televisiva animata giapponese prodotta da Tatsunoko. Si tratta di una delle ultime opere della case di produzione accreditate a Tatsuo Yoshida, morto prematuramente nel settembre 1977, ha voluto dare il nome di Temple alla bambina protagonista - bionda e coi capelli ricci - ispirandosi a Shirley Temple, tanto che nella versione francese sarà denominata proprio Shirley. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

