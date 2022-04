Il sistema di controllo dei medicinali in commercio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema di controllo dei medicinali in commercio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : FARMACO VIGILANZA

Significato/Curiosita : Il sistema di controllo dei medicinali in commercio

Considerata più precisa, nelle confezioni dei medicinali in commercio: il termine «generico» è dunque destinato in breve tempo ad essere sostituito. infatti...

L'isola greca del dodecaneso ed ex possedimento italiano, vedi farmaco (isola). un farmaco è un prodotto di origine naturale o di sintesi che è in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con sistema; controllo; medicinali; commercio; sistema collaudato per compiere un azione; Il sesto pianeta del nostro sistema ; sistema zione e riordino; In economia, sistema in totale insolvenza ing; Il Gibson di Fuori controllo ; Il sistema di controllo della velocità media in autostrada; Un video di controllo ; Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo della palla; Contenitore in vetro per medicinali ; Caramelle medicinali ; Un eccipiente per medicinali ; Relativo ai medicinali ; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; Un imbroglio in commercio ; Ente per i rappresentanti di commercio ; Imbrogli in commercio ; Cerca nelle Definizioni