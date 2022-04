La sigla dei farmaci antinfiammatori non steroidei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla dei farmaci antinfiammatori non steroidei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FANS

Significato/Curiosita : La sigla dei farmaci antinfiammatori non steroidei

Chimico, sigla atc dall'inglese anatomical therapeutic chemical classification system, viene usato per la classificazione sistematica dei farmaci ed è controllato...

Disambiguazione – "fans" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fans (disambigua). fans è l'acronimo dell'espressione farmaci anti-infiammatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con sigla; farmaci; antinfiammatori; steroidei; Lo Stato dei Capitani Reggenti sigla ; sigla della Grecia; sigla degli Eurocity; Personale scolastico non docente sigla ; Il titolo della farmaci sta; Quella di molti farmaci aumenta con la dose; Si vendono in farmaci a; Medicamenti, farmaci ; Pianta con proprietà antireumatiche e antinfiammatori e; Pianta con proprietà antinfiammatori e; Farmaci antinfiammatori non steroidei; Quello delle Asteraceae è antinfiammatori o; Farmaci non steroidei sigla; Farmaci antinfiammatori non steroidei ; Cerca nelle Definizioni