Separa la farina dalla crusca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separa la farina dalla crusca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SETACCIO

Significato/Curiosita : Separa la farina dalla crusca

Della macinatura dei cereali. la macinazione dei cereali separa l'endosperma sotto forma di farina bianca, rimuovendo la crusca, ricca di fibre, che riduce...

Inossidabile e nylon.

Altre definizioni con separa; farina; dalla; crusca; I muri che separa no le camere; Due insepara bili fratelli; separa rsi, allontanarsi un po ; separa zione religiosa; Lo sono le sostanze come la farina di grano; Chi ci va, s infarina ; Frittelle di farina di ceci della cucina siciliana; Impiastro di farina di lino; Una voce dalla stalla; Uscire dalla pentola; Petrolio a dalla s; La dea che nacque dalla schiuma del mare; Ci sono quelle della crusca e di Belle Arti; La sua farina va in crusca ; E’ nero se contiene crusca ; Arnese rurale simbolo dell'Accademia della crusca ; Cerca nelle Definizioni