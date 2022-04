Sano e salutare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sano e salutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IGIENICO

Significato/Curiosita : Sano e salutare

Personale nell'antica grecia (igiene: dal greco e sano, salutare) era fondamentalmente basica, è dato certo che gli elleni furono i primi, con gli egizi...

L'assorbente igienico è un tampone per l'igiene intima della donna. gli assorbenti igienici o assorbenti sono elementi assorbenti che vengono indossati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con sano; salutare; sana in torpore sano ; Usano carte segnate; Li usano i pescatori; Si usano a spicchi; Suono che emette Fido per salutare Fufi; È salutare cambiarla; Proficuo, salutare ; Si agita per salutare ; Cerca nelle Definizioni