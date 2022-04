sana in torpore sano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: sana in torpore sano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MENS

Significato/Curiosita : Sana in torpore sano

E appagato, seppure dal colorito pallido e spento, indice di un certo torpore e metabolismo rallentato. incline alla pigrizia, l'individuo flemmatico...

43°20'02.4n 11°18'49.28e / 43.334°n 11.313689°e43.334; 11.313689 palasport mens sana è un palazzetto dello sport situato a siena e sede della squadra di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con sana; torpore; sano; Con la sua tisana si cura l acne; Si cura nei sana tori; Rossana cantante; Lo è una bimba sana e ben nutrita; Uscire da uno stato di torpore , tornare alla realtà; Riprendersi da un torpore muovendosi; Pesante torpore ; Usano carte segnate; Li usano i pescatori; Si usano a spicchi; I sarti lo usano per fissare prima di cucire; Cerca nelle Definizioni