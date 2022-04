_ rummy: un gioco di carte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ rummy: un gioco di carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIN

Significato/Curiosita : _ rummy: un gioco di carte

un gioco di carte è un qualunque gioco che necessita l'uso di carte da gioco, sia tradizionali sia specifiche per il gioco. i giocatori devono disporsi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gin. il gin è una bevanda alcolica, solitamente incolore, ottenuta per distillazione di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con rummy; gioco; carte; __ rummy : il gioco di carte per due; Un gioco di carte con i carichi e lo strozzo; Ospita la gioco nda; Bisogna stare a quelle del gioco ; gioco di bambini che cantano danzando in cerchio; Un gioco di carte con i carichi e lo strozzo; Usano carte segnate; carte llo bianco con cerchio rosso: divieto di __; Mazzo di carte ... col make up; Cerca nelle Definizioni