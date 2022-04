È riservata a chi comanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È riservata a chi comanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E riservata a chi comanda

Stato maggiore è, in ambito militare, l'incarico riservato all'ufficiale posto a capo dello stato maggiore, organizzazione di vertice cui è affidato il compito...

stanza dei bottoni è un'espressione della lingua italiana coniata da pietro nenni nel 1962, per riferirsi, in maniera aforistica e icastica, al luogo,...