Si recitano invocando i Santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si recitano invocando i Santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LITANIE

Significato/Curiosita : Si recitano invocando i santi

Le litanie lauretane (dette anche litanie della beata vergine maria) sono una supplica in forma di litania che nella chiesa cattolica latina vengono rivolte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

