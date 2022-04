Un quadro senza la firma dell autore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quadro senza la firma dell autore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Significato/Curiosita : Un quadro senza la firma dell autore

la firma digitale è un metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un messaggio o di un documento digitale inviato tra mittente e destinatario...

copia e incolla copia anastatica copia conforme copia conforme all'originale copia per conoscenza copia per conoscenza nascosta copia di sicurezza copia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

