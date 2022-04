Pubblica le Guide rosse e le Guide verdi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblica le Guide rosse e le Guide verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TOURING CLUB

Significato/Curiosita : Pubblica le guide rosse e le guide verdi

Novanta. le guide verdi rappresentano una via di mezzo tra le guide rosse e le guide oro: sono di tipo culturale, ma hanno appunto anche le illustrazioni;...

Il touring club italiano è un'associazione senza scopo di lucro, con finalità di promozione turistica sull'intero territorio italiano. l'associazione venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con pubblica; guide; rosse; guide; verdi; Presidente della Repubblica turco eletto nel 2014; Confina con la Repubblica Dominicana; I boeri vi fondarono una repubblica indipendente; La repubblica con Minsk; Li formano i turisti accompagnati da guide ; Stato di languide zza; guide per il tram; Il club di guide e cartine; I clan dei Pellirosse ; Con le guance rosse ; I gruppi in cui erano suddivisi i Pellirosse ; Arbusto di drupe rosse ; Li formano i turisti accompagnati da guide ; Stato di languide zza; guide per il tram; Il club di guide e cartine; Claudio Monteverdi musicò la sua incoronazione; I suoi Castelli comprendono una zona di verdi cchio DOC; Famosa opera di Giuseppe verdi ; Opera di Giuseppe verdi della trilogia popolare; Cerca nelle Definizioni