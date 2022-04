Lo presenta il candidato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo presenta il candidato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CV

Significato/Curiosita : Lo presenta il candidato

Dopo aver invitato il ragazzo alla festa, glielo presenta (presumendo che greg sappia di jorge e lo abbia deliberatamente tenuto nascosto a pam). jack...

Flugzeugwerke cv – codice vettore iata di air chathams e cargolux airlines international cv – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua ciuvascia cv – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con presenta; candidato; L associazione che rappresenta gli istituti di credito; Lo è un numero rappresenta bile con una frazione; Nome d arte del presenta tore Amedeo Sebastiani; Quella di mano serve a presenta rsi; candidato per ben otto volte all Oscar, ne ha vinti due; Elezioni che designano il candidato di un partito; Inter roga il candidato ; candidato per ben otto volte all’Oscar, ne ha vinti due; Cerca nelle Definizioni