Il più alto monte sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più alto monte sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GENNARGENTU

Significato/Curiosita : Il piu alto monte sardo

Disambiguazione – "gennargentu" rimanda qui. se stai cercando il traghetto, vedi gennargentu (traghetto). il massiccio del gennargentu è un'area montuosa...

