Pietra per pulire i marmi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : POMICE

Significato/Curiosita : Pietra per pulire i marmi

Gallery. un ulteriore tentativo di pulire i marmi avvenne nel 1858. richard westmacott, sovrintendente del "muovere e pulire le sculture", in una lettera approvata...

Contiene il lemma di dizionario «pomice» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pomice (en) pomice / pomice (altra versione), su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con pietra; pulire; marmi; pietra grigio scuro; Attrezzo manuale utile a scavare nella pietra ; pietra nera lucida di origine vulcanica; pietra preziosa di color giallo; Si usa per pulire dita molto sporche: pasta __; Si passa bagnato per pulire i pavimenti; pulire con detersivi; Ripulire ..il fondo; Dispositivo della marmi tta; La marmi tta per la verde; _ dei marmi , in Versilia; E famosa per i marmi ;