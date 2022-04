Pesce simile alla trota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce simile alla trota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pesce simile alla trota

Dell'ambiente in cui il pesce vive. gli esemplari marini (trota di mare) sono argentei con poche macchiette scure a forma di x, simili a salmoni, così come...

Vedi salmone (disambigua). il nome volgare salmone può essere utilizzato per diverse specie ittiche della famiglia salmonidae. hucho hucho (salmone del...