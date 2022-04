Personale scolastico non docente sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personale scolastico non docente sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATA

Significato/Curiosita : Personale scolastico non docente sigla

Le proprie adesioni anche al personale scolastico ata, al personale amministrativo nonché a tutto il personale scolastico (ivi compresi i dirigenti). nel...

Kazako: , traslitterato: almati), precedentemente fino al 1993 alma-ata (- []) e al tempo della sua fondazione vernyj, è la città più popolosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

