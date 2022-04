Parsimonioso all eccesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parsimonioso all eccesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVARO

Significato/Curiosita : Parsimonioso all eccesso

Generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e parsimoniosi della storia, e uno dei migliori imperatori romani. egli era divenuto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi l'avaro (disambigua). l'avaro (l'avare ou l'école du mensonge) è una commedia in cinque atti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

