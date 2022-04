Le ha larghe il generoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ha larghe il generoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANICHE

Significato/Curiosita : Le ha larghe il generoso

La panopea o geoduck (pronuncia inglese ['gu.idk]) (panopea generosa (gould 1850)), conosciuta comunemente come vongola dalla proboscide, è un mollusco...

Se stai cercando il comune di haiti, vedi maniche (haiti). nuno ricardo de olivera ribeiro (noto come maniche, oih pron. ma'ni; lisbona, 11 novembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

