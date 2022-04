L Iran dell antichità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Iran dell antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PERSIA

Significato/Curiosita : L iran dell antichita

53 l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi persia (disambigua). il nome persia (in persiano , "fars"; persiano antico: , parsa) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

