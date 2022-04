Un intingolo di carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un intingolo di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAGÙ

Significato/Curiosita : Un intingolo di carne

La carne di pollo è la carne ricavata dalla macellazione del pollo. la carne di pollo è il secondo tipo di carne più consumata al mondo e rappresenta...

Il ragù è un condimento a base di carne a pezzi o macinata, cotta per molte ore a fuoco basso, con odori variabili a seconda della variante locale, e solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

Altre definizioni con intingolo; carne; intingolo per selvaggina; intingolo saporito; L'intingolo per le tagliatelle; Un intingolo gastronomico; Lo spiedino di carne arabo; Si usa per fare il ragù: carne __; La festa che chiude il carne vale ambrosiano; Sfoglia ripiena di carne tipica argentina spa; Cerca nelle Definizioni