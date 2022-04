Un grosso contenitore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso contenitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCATOLONE

Significato/Curiosita : Un grosso contenitore

Raccogliere grossi massi o scogli, rottami, trucioli. trascinata: un grosso contenitore con denti e chiusura sul fondo, utilizzato per dragare canali o...

Disambiguazione – se stai cercando il singolo di laura pausini, vedi scatolone/scali (singolo). lo scatolone è un contenitore di forma generalmente parallelepipeda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

contenitore allungato per liquidi e bevande; contenitore per cotture in forno; Un contenitore sulla scrivania; Un contenitore per l acqua durante le scampagnate;