Il greco che vale 3,14 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il greco che vale 3,14. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il greco che vale 3,14

Tradizionalmente denominato con il termine di eptaneso, cioè "le sette isole" (in greco: eptsa, traslitterato: eptánisa; in greco antico: pts, heptánesos)...

Significati, vedi pi greco (disambigua). il pi greco è una costante matematica, indicata con la lettera greca p {\displaystyle \pi } (pi), scelta in quanto...