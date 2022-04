Giova a chi è affaticato per lo studio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giova a chi è affaticato per lo studio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SVAGO

Significato/Curiosita : Giova a chi e affaticato per lo studio

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima attività condotta con l'ausilio di musica, vedi intrattenimento musicale. l'intrattenimento è un'azione o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

La liberò giova nna d Arco; L industria d auto fondata da giova nni Agnelli; Contrada senese con patrono San giova nni Battista; La giova ne che gioca a carte con lo sceriffo nell opera La fanciulla del West; Così sono i lineamenti dell affaticato ; Chi sbuffa come questa, è affaticato ; Stanco, affaticato ; affaticato ; Professionista e studio so di libri e autori; Lo studio filosofico dell essere in quanto essere; Uno studio so di Virgilio e di Seneca; Uno studio fatto in loco;