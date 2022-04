Un gioco di carte con i carichi e lo strozzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco di carte con i carichi e lo strozzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRISCOLA

Significato/Curiosita : Un gioco di carte con i carichi e lo strozzo

un castello di carte; il più ignorante dei frati, senza sapere nulla del momento di inerzia, sapeva benissimo quel che succedeva quando i cavalli e la...

Vedi briscola (film). la briscola è uno dei più diffusi giochi di carte in italia, che ha dato origine a numerose varianti, per esempio la briscola chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 aprile 2022

